Continua la battaglia per l’assegnazione dei diritti TV del triennio 2021-2024. Sky ha presentato ricorso contro Dazn

Proseguono le diatribe tra Sky e Dazn per l’assegnazione dei diritti TV. La vittoria della piattaforma streaming per il triennio 2021-2024 non ha messo un punto alla questione, anzi. Sky è tornato all’attacco facendo ricorso, secondo quanto riportato da MilanoFinanza, appoggiandosi ad una presunta violazione della Legge Melandri in riferimento alla no single buyer, cioè che un solo operatore acquisisca tutti i pacchetti delle dirette.

Diritti Tv, restano in palio le tre partite in co-esclusiva

Dazn è infatti riuscita ad ottenere l’esclusiva dei vari match, acquisiti durante le assemblee con i presidenti, lasciando Sky con un pugno di mosche anche sul fronte del pacchetto delle esclusive condivise. 87,5 milioni sono stati considerati insufficienti per assicurare al gruppo di Comcast il bottino in palio. La Lega ha quindi aperto un altro bando per le tre partite condivise, ma il ricorso potrebbe rallentare tutto.