Sky, niente sport, arrivano gli sconti per gli abbonati: ecco come richiederli

Dietrofront da parte di Sky che ha deciso di offrire degli sconti anti Coronavirus agli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport

Gli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport di Sky potranno richiedere degli sconti sulle rate mensili considerato che, a causa del diffondersi del Coronavirus, è saltata la programmazione di vari eventi sportivi (tra cui le partite di calcio). E’ questa la decisione presa dalla Pay Tv che, in un primo momento, aveva invece optato per una soluzione differenti: offrire la visione degli altri pacchetti ai suoi utenti. Una scelta che a molti abbonati non era piaciuta e che aveva portato a molte disdette.

Sky: come richiedere lo sconto sugli abbonamenti

A poter richiedere lo sconto non sono solamente gli abbonati via satellite, ma anche quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Pay Tv per il digitale terrestre. Lo sconto varia a seconda del tipo di abbonamento: è di 15,20 euro al mese per chi dispone sia del pacchetto Calcio che di quello Sport, di 7,60 euro al mese per chi è abbonato a un solo pacchetto. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020.

Come si fa a richiedere lo sconto all’abbonamento? Per farlo è necessario accedere alla propria pagina personale su Sky Fai Da Te. Dopo aver effettuato il login bisognerà entrare nella pagina delle “Promozioni” dove è presente lo “sconto Coronavirus”. A quel punto basterà schiacciare il tasto “richiedi lo sconto” e successivamente dare conferma. A quel punto comparirà il messaggio: “L’operazione è andata a buon fine”.

Sky e Dazn: i rimborsi e gli sconti non sono obbligatori

La scelta di Sky di offrire degli sconti non è affatto scontata: le Pay Tv (tra le quali anche Dazn), infatti, non sono obbligate a risarcire i propri clienti in quanto la mancata trasmissione degli eventi non è imputabile a loro.