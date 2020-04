La Champions e l’Europa League termineranno mentre alcuni campionati sono già stati fermati: così si rischia di favorire la nascita della Super Champions

E se lo stop ai campionati europei, non solo quello eventuale della Serie A, spianasse la strada verso la Superlega? E’ l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede in queste ore caratterizzate dalla corsa frenetica per trovare una soluzione alla crisi del calcio mondiale. Le prime prove della Super Champions promossa dall’Eca, di cui Andrea Agnelli è il presidente, potrebbero andare in scena il prossimo agosto, quando, come comunicato dall’Uefa, sia la Champions League che l’Europa League riprenderanno e termineranno. Le coppe europee si giocheranno anche se tutti i campionati europei dovessero fermarsi definitivamente (in Francia, Belgio e Paesi Bassi lo stop è già stato deciso).

Una Super Champions per arginare la crisi

A favorire la nascita della Super Champions potrebbe essere anche la crisi economica che potrebbe riguardare anche il calcio, in particolare tutte quelle realtà medio-piccole che rischiano di pagare a carissimo prezzo lo stop forzato di questi mesi.

Crisi a cui, al contrario, le big europee potrebbero far fronte con meno difficoltà e proprio da qui scaturirebbe l’idea di portare avanti il progetto di una Super Champions. Il progetto della Superlega, da sempre osteggiato da molte società come il Torino, potrebbe quindi subire una nuova e vigorosa spinta sostenuta soprattutto dai diritti televisivi. Lo stop dei campionati e la crisi che ne deriva sono destinate ad indebolire il valore e l’attrattività dei campionati nazionali spingendo i maggiori broadcaster televisivi a cercare nuove forme di investimento potenzialmente più redditizie. Una scelta, quella di investire in un’eventuale Super Champions, che aumenterebbe ulteriormente il divario tra le cosiddette big europee e le realtà più piccole.