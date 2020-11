“Storie di Matteo Marani – 1977, Torino di Piombo” da questa sera su Sky

Da stasera, 24 novembre, torna l’appuntamento con il programma d’inchiesta e approfondimento di Matteo Marani, che tratterà della Torino del 1977

Torna l’appuntamento con “Storie di Matteo Marani” che stavolta si chiamerà “1977, Torino di Piombo”. Da questa sera alle 19 sarà disponibile su Sky Sport Uno e in streaming su Now TV (alle ore 23 su Sky Sport Collection e alle 00.30 su Sky Sport Uno). La crisi della Fiat, il rilancio firmato da Cesare Romiti, gli investimenti libici di Gheddafi. Mesi, quelli, di lotte sindacali, che sfoceranno nelle protesta dei 35 giorni del 1980, con successiva marcia dei 40mila. E poi il calcio, i derby, la rivalità tra Toro e Juve, le sfide al Comunale, una competizione non solo in campo ma anche tra tifoserie.

La rivalità tra Juventus e Torino della stagione 1976-1977

La sfida tra Torino e Juventus della stagione 1976-77 è entrata nella memoria collettiva come uno dei duelli più belli, combattuti e appassionanti nella storia del calcio italiano. Uno Scudetto deciso solo all’ultima giornata: Juventus 51 punti, Torino 50. Il Toro di Pulici e Graziani contro la Juve di Trapattoni, di Zoff e Gentile, Scirea e Bettega. Il 1977 fu anche un anno drammatico per la città, alle prese con il processo alle Brigate Rosse.

Sky, la programmazione di “Storie di Matteo Marani – 1977, Torino di piombo”

Ecco la programmazione su Sky Sport di “Storie di Matteo Marani – 1977, Torino di piombo”. Disponibile anche in streaming su Now Tv, on

demand su Sky e su Sky Go.

