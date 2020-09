Caso Suarez: la Figc apre un'inchiesta. Spuntano le telefonate del legale della Juventus - Toro.it

Anche la Procura della Figc ha deciso di aprire un’indagine sul caso dell’esame per ottenere la cittadinanza italiana sostenuto da Luis Suarez

La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso dell’esame truffa sostenuto a Perugia da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, per questo motivo sono ora stati richiesti gli atti dell’indagine alla magistratura ordinaria. Questa non è però l’unica novità riguardo al caso Suarez: il Corriere della Sera ha infatti rivelato anche l’esistenza di alcune intercettazione di un’avvocatessa della Juventus, Maria Turco, con il direttore generale dell’Ateneo di Perugia, Simone Olivieri.

Caso Suarez: esame anticipato e domande concordate

Sulle pagine del Corriere della Sera si legge: “L’avvocatessa Turco spiega a Olivieri l’intenzione di “dirottare” sull’università di Perugia tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno in futuro bisogno di sostenere l’esame di italiano per poter essere tesserati. E così ottiene da Olivieri la certezza che si farà tutto il necessario per risolvere ogni problema legato a Suarez”. L’Università di Perugia avrebbe poi anticipato l’esame di Suarez dal 22 al 17 settembre, oltre che aver comunicato in anticipo le domande al calciatore.