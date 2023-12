Ancora una volta, a Torino, la targa di Valentino Mazzola è finita nel mirino degli incivili che l’hanno vandalizzata

Non c’è pace per la targa dedicata a Valentino Mazzola a Torino. Ancora una volta, la targa posta in piazza Galimberti, è stata vandalizzata dagli incivili. Questa volta è stata spaccata, fatta a pezzi.

La replica del Torino

Non si è fatta attendere la replica del Torino, su Twitter: “Una targa si può vandalizzare anche 100 volte. Mazzola resterà per sempre nella storia del calcio italiano, patrimonio di tutti”. Non è la prima volta che viene distrutta.