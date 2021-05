Continuano le contestazioni dei gruppi critici verso la società di Cairo: sabato 8 maggio il raduno a Torino, in piazza Vittorio

La salvezza è vicina ma non è sufficiente a spegnere le contestazioni in casa Torino. Una parte del popolo granata resta infatti insoddisfatta della stagione che sta per giungere al termine e della situazione del proprio amato club. I gruppi “Resistenti Granata”, “I ragazzi del Flashmob” e i “Romantici Granata” hanno lanciato un raduno per domani, sabato 8 maggio alle ore 12.30 in Piazza Vittorio, invitando i tifosi a partecipare vestiti di granata. “Se rivolete dignità e orgoglio, se non accettate questa agonia, se volete dare ai vostri figli la possibilità di tifare ancora Toro, unitevi a noi!“, questo l’appello lanciato tramite e i social dalle associazioni di tifosi che criticano la gestione di Urbano Cairo.