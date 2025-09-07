Toro.it

Legame profondo quello che lega il Torino con gli argentini del River Plate, rafforzato ancora di più dopo l’incontro con Lo Russo

Giornata speciale quella di oggi in Argentina, a Buenos Aires. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, hanno fatto visita alla società del River Plate all’interno dello Stadio Monumental. L’evento è stato organizzato per intensificare il legame tra le due squadre e per ricordare il Grande Torino. La delegazione piemontese ha potuto anche osservare la nuova parte del museo del River dedicata alle Leggende Granata. Un incontro per legare ancora di più le due città, nel ricordo degli Invincibili.

ultimo aggiornamento: 07-09-2025

GK 72
GK 72
3 ore fa

Caro Lo Russo la invito a rendere pubblica la proposta, strategia, del nostro presiNiente sulla questione stadio quando avverrà l’incontro.
Grazie

Berggreen
Berggreen
4 ore fa

Vaganti non sa nemmeno dove sia

Fandango
Fandango
4 ore fa

Il bello del calcio. TDC vattene.

