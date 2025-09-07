Legame profondo quello che lega il Torino con gli argentini del River Plate, rafforzato ancora di più dopo l’incontro con Lo Russo

Giornata speciale quella di oggi in Argentina, a Buenos Aires. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, hanno fatto visita alla società del River Plate all’interno dello Stadio Monumental. L’evento è stato organizzato per intensificare il legame tra le due squadre e per ricordare il Grande Torino. La delegazione piemontese ha potuto anche osservare la nuova parte del museo del River dedicata alle Leggende Granata. Un incontro per legare ancora di più le due città, nel ricordo degli Invincibili.