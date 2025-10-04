Il giovane centrocampista turco e il difensore marocchino sono stati convocati dalle rispettive nazionali in vista della prossima sosta

Due giocatori del Torino risponderanno alla chiamata delle rispettive Nazionali durante la sosta di ottobre per gli impegni internazionali. Emirhan Ilkhan è stato convocato dalla Turchia Under 21, che affronterà due importanti partite valide per le qualificazioni europee: venerdì 11 ottobre contro la Lituania U21 e martedì 14 ottobre contro l’Ungheria U21. Per il giovane centrocampista granata si tratta di un’altra occasione per mettersi in mostra e ritrovare continuità dopo un avvio di stagione con pochi minuti in campo.

Convocazione anche per Adam Masina, che vestirà la maglia del Marocco. La nazionale nordafricana giocherà due incontri a Rabat: il 9 ottobre un’amichevole contro il Bahrain e il 14 ottobre la sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Congo. Il Marocco è già qualificato con largo anticipo al Mondiale 2026.