L’ ex difensore del Torino Koffi Djidji è ufficialmente la nuova wildcard della Fc Zeta, squadra di Luca Toni e del noto youtuber Zw Jackson.

Annuncio a sorpresa quello arrivato in mattinata. Un altro ex Serie A sbarca in King’s League, raggiungendo Florenzi e Moscardelli, tra gli altri. Si tratta di Koffi Djidji, il difensore ivoriano classe 1992, protagonista del passato recente del Torino. L’ ex granata approda ufficialmente nella virale competizione del web: sarà una wildcard della Fc Zeta, squadra del presidente Luca Toni e del noto youtuber Zw Jackson.

Nata con l’intendo di rappresentare un’ idea di calcio alternativa, più dinamica ed accattivante per i giovani, la King’s League, arrivata al suo secondo “split”, si sta evolvendo. Inizialmente dominata da youtuber o personaggi noti sul web, per la sua seconda edizione si è invece scelto un approccio che strizza più l’occhio a volti noti anche dal pubblico tradizionalista.

La partecipazione di Diletta Leotta e Bobo Vieri come presidenti della D-Power, di Luca Toni alla guida della FC Zeta, e la presenza di Moscardelli e Florenzi come wildcard dei BigBro, confermano pienamente questa tendenza.

Djidji era un perno della difesa di Juric

Ora, l’ arrivo dell’ex Torino DjiDji, spalanca le porte anche a giocatori nel pieno della loro attività agonistica. Perno della difesa di Ivan Juric, l’ivoriano è rimasto svincolato dopo le sei stagioni trascorse con addosso la maglia granata, dal 2018 al 2024. L’ ex Nantes, ancora 32enne, ha sofferto molti problemi fisici nella sua ultima stagione al Torino, problematiche che lo hanno visto gradualmente sparire dalle gerarchie granata.

Per Djidji si apre quindi una nuova parentesi della sua carriera, lontana dal professionismo e dai campi della Serie A, ma pur sempre all’interno del mondo del calcio.

Ecco l’annuncio: