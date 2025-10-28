Il secondo portiere dell’Inter si stava recando ad Appiano Gentile per l’allenamento: l’uomo, in carrozzina elettrica, è morto

La dinamica è ancora da chiarire e il secondo portiere dell’Inter, è ovviamente sotto shock. Josep Martinez questa mattina ha investito e ucciso un anziano di 81 anni. L’uomo era in carrozzina elettrica e secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver invaso la corsia dove è sopraggiunto il giocatore. All’origine potrebbe esserci un malore, circostanza che avrebbe causato la suddetta invasione di corsia, prima dell’incidente mortale. L’Inter ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore.

