La procura di Milano ha ultimato le indagini sulla vicenda scommesse, che tra gli altri, riguardava i due ex Torino

All’inchiesta sulle scommesse illegali nel mondo del calcio non seguirà un vero e proprio processo penale, Raoul Bellanova e Samuele Ricci usufruiranno di fatto dell’oblazione pagando una multa di 250 euro a testa. La procura di Milano ha concluso le indagini ritenendo che i due ex granata insieme ad altri giocatori coinvolti, abbiano effettuato solo giocate su altri sport e poker online, senza commettere imbrogli sportivi. Pertanto dopo l’ottemperamento al pagamento della somma, il reato sarà dichiarato definitivamente estinto.