La procura di Milano ha ultimato le indagini sulla vicenda scommesse, che tra gli altri, riguardava i due ex Torino

All’inchiesta sulle scommesse illegali nel mondo del calcio non seguirà un vero e proprio processo penale, Raoul Bellanova e Samuele Ricci usufruiranno di fatto dell’oblazione pagando una multa di 250 euro a testa. La procura di Milano ha concluso le indagini ritenendo che i due ex granata insieme ad altri giocatori coinvolti, abbiano effettuato solo giocate su altri sport e poker online, senza commettere imbrogli sportivi. Pertanto dopo l’ottemperamento al pagamento della somma, il reato sarà dichiarato definitivamente estinto.

Samuele Ricci of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
ultimo aggiornamento: 31-10-2025

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Praticamente un divieto di sosta con traino 🫣🫣😵‍💫 … sempre meglio che mandarli a raccontare barzellette negli ospizi. Lo dico per pietà per quei poveri vecchietti 🫣

Last edited 1 ora fa by Berggreen
direibene18
direibene18
1 ora fa

Era meglio 250 ore di volontariato a vedere ed assistere chi soffre veramente.

Fedelegranata
Fedelegranata
1 ora fa

Solita pagliacciata all’italiana. Andate a fare in c…

