Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa: il francese ha deciso di rescindere il contratto con i liguri dopo le ultime partite

Finisce l’avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Dopo la sconfitta contro il Torino il destino sembrava segnato. Ma si giocava subito dopo contro la Cremonese, in casa. Partita dove il Genoa ha perso 2-0 e adesso si trova ultimo in classifica: peggior partenza di sempre in Serie A nell’era dei 3 punti. Il francese non è stato esonerato, ma oggi sabato 1 novembre è arrivata la rescissione consensuale del contratto. Al suo posto, ad interim, ci saranno Murgita e Criscito. In attesa del nuovo allenatore.

Lato dirigenza

La società di Dan Sucu cambia anche lato dirigenza. Ottolini infatti non è più il direttore sportivo e l’annuncio è arrivato in settimana. Al suo posto è arrivato Diego Lopez. Notizia anche questa di oggi.