Continua la storia che lega il Torino e Suzuki: il brand giapponese sarà main sponsor dei granata anche nella stagione 23/24

Una storia lunga 11 anni, che proseguirà ancora. Torino e Suzuki ancora insieme, nella stagione 2023/2024. Il brand giapponese e la società granata hanno firmato un nuovo accordo di prolungamento, che farà si che l’azienda automobilistica sarà il main sponsor della società anche nella nuova annata. Il presidente Urbano Cairo ha commentato con entusiasmo il prolungamento, dichiarando, tra le altre cose: “Siamo fieri di avere Suzuki come Main Partner anche per la stagione 2023-2024. Sarà l’undicesimo anno insieme: in un contesto estremamente mutevole qual è quello del calcio potrebbe essere giudicato come un bellissimo traguardo, invece voglio considerarlo come una tappa di un lungo viaggio iniziato nel 2013 che ci può vedere ancora uniti, sempre più uniti, nell’affrontare tutte le sfide che ci attendono”.