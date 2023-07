Il mondo del calcio è in lutto: è morto Luis Suarez Miramontes, Pallone d’Oro del ’60 e regista nella Grande Inter

Il mondo del calcio piange la morte di Luis “Luisito” Suarez Miramontes, che si è spento questa mattina a 88 anni. Il regista della Grande Inter e Pallone d’Oro nel 1960, prima di approdare in nerazzurro, divenne caposaldo del Barcellona, dove giocò tra il 1954 e il 1961 raggiungendo le 176 presenze e 80 reti in attivo. Appesi gli scarpini al chiodo, si dedicò ad allenare: nel suo palmarés anche diversi club italiani come Inter e Cagliari. Il mondo del calcio italiano si unisce al cordoglio catalano nel ricordo di Suarez.