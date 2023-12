Anziché proiettare la foto di Antonio Juliano, prima di Udinese-Sassuolo è stata proiettata quella di Paolo Pulici

Prima del calcio d’inizio di tutte le partite di questo turno di campionato, in tutti gli stadi è stato ricordato con un minuto di silenzio Antonio Juliano, ex calciatore del Napoli e della nazionale italiana recentemente scomparso. Anche a Udine, prima di Udinese-Sassuolo, i calciatori si sono raccolti a centrocampo per ricordare Juliano, peccato che sul maxi schermo sia apparsa la foto di un altro ex calciatore; e non uno qualsiasi per i tifosi del Torino: Paolo Pulici. E pensare che Pupi, dopo aver lasciato la squadra granata nel 1982 si è trasferito proprio all’Udinese, dove ha giocato per una stagione. Insomma, in Friuli dovrebbero conoscerlo bene.