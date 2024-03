Bilancio più che positivo per il gruppo editoriale di proprietà del presidente del Torino. 21.85 milioni di dividenti, contro i 18.7 del 2022

Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione di RCS, guidato dal patron del Torino Urbano Cairo, ha approvato il bilancio societario dello scorso 31 dicembre 2023. Un utile netto di 57 milioni di euro è stato registrato nella scorsa annata dal gruppo editoriale. Risultato che segna un netto miglioramento, in confronto ai 50, 1 milioni di euro del 2022, ciò nonostante un leggero calo dei ricavi consolidati (828 milioni contro 845 milioni del ’22). Una crescita che coinvolge anche i dividenti per gli azionisti, da un tornaconto di 0.06 euro per azione, allo 0.07 euro per azione del 2023.

+3 milioni rispetto al 2022

Il presidente del Torino e di RCS ha così incassato una quota che dopo la chiusura del bilancio 2023 aumenterà (secondo Calcio e Finanza), fino 21.85 milioni di euro, contro i 18.7 milioni del 2022. Il miglioramento riguarda anche l’EBITDA, l’EBIT e l’indebitamento finanziario netto a 23.4 milioni di euro.