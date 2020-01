VAR, nuova regola: niente interventi sul fuorigioco di pochi centimetri

Novità sul Var da parte dell’Ifab: la moviola non interverrà più sull’offside di pochi centimetri. In Serie A regola valida probabilmente da febbraio

Arriva una nuova regola per quanto riguarda l’ausilio del Var nelle situazioni di fuorigioco. A comunicarlo è stato l’Ifab, l’organo internazioale che può intervenire sul regolamento del calcio, che ha esternato l’intenzione di eliminare l’utilizzo della moviola in caso di offside di pochi centimetri, in modo da ristabilire l’uso proprio di questa tecnologia. Il Var dovrebbe infatti essere impiegato solamente in caso di errori chiari ed evidenti. Lukas Brud, segretario generale dell’Ifab ha infatti dichiarato: “In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni“.

Var, nuovo regolamento in previsione per febbraio

Il nuovo regolamento dovrà essere adottato anche in Serie A. La comunicazione ufficiale però non è ancora arrivata in Italia, dove il campionato è in procinto di ricominciare. Per ora resta pertanto valida la regola utilizzata fino a questo momento.

L’adozione del nuovo metodo di utilizzo del Var potrebbe pertanto cominciare da febbraio, con il ritorno della Champions League. L’idea è quella di disattivare gli schermi nei casi limite di fuorigioco, rendendo valida la decisione presa dai guardalinee senza la possibilità di riguardare quanto avvenuto in campo.