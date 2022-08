Calciomercato Torino / L’attaccante della Primavera, Lado Akhalaia, è stato ceduto in prestito al Virton, società del Belgio

Lado Akhalaia è ora un giocatore del Virton. E’ stata la stessa società belga ad annunciare, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, di aver acquistato con la formula del prestito l’attaccante moldavo dal Torino. “Il R.E. Virton è lieto di annunciare l’arrivo di Lado Akhalaia, 20 anni, attaccante moldavo, in prestito dal Torino FC per questa stagione!” si legge nel comunicato. Akhalaia è stato uno dei titolatissimi della formazione Primavera nella scorsa stagione e nelle scorse settimane si è allenato agli ordini di Ivan Juric nel ritiro in Austria.