Calciomercato Torino / In corso la trattativa tra i Blues di Londra e i nerazzurri. Singo l’alternativa all’olandese

Soltanto contatti al momento tra Inter e Chelsea per Denzel Dumfries. Un’operazione di mercato che potrebbe causare un effetto domino che potenzialmente chiamerebbe in causa anche il Torino. L’Inter, dopo la mancata chiusura dell’affare Bremer, allaccerebbe nuovamente i contatti con la società granata per far suo il possibile sostituto del nazionale olandese. Il profilo individuato dall’ad nerazzurro è quello di Wilfried Singo.

Singo, il suo contratto scade nel 2024

L’Inter a cavallo di due estati si ritroverebbe così a fare i conti con un’altra cessione riguardante la fascia destra. Dopo il forzato addio di Hakimi di un anno fa, questa volta potrebbe toccare a Dumfries, atterrato a Milano come sostituto dell’esterno marocchino dal Psv Eindhoven. Singo rappresenterebbe una buona occasione di mercato per i nerazzurri. Non è da escludere che l’ivoriano sia stato un tema di discussione nel bel mezzo della trattativa poi sfumata per l’arrivo di Bremer alla Pinetina. La posizione di Singo al Toro non è delle più solide. Il contratto scade nel 2024 e le volontà del giocatore sono tutt’altro che chiare. Tutto dipenderà dagli esiti della trattativa tra Inter e Chelsea. In caso di buon esito, difficile prevedere cosa accadrà.