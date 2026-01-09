Ormai fuori dai piani granata, Kristjan Asllani parrebbe pronto a fare ritorno all’Inter, che dovrà poi girarlo nuovamente in prestito

Contro l’Udinese di nuovo panchina per Kristjan Asllani, il 32 granata è ormai evidentemente escluso dai piani di Baroni e la volontà del Torino dovrebbe essere quella di interrompere anticipatamente il prestito e rimandare il giocatore alla corte dell’Inter, proprietaria del cartellino, come confermato tra le righe dal presidente nerazzurro Marotta. Il centrocampista sembra non aver trovato la sua dimensione a Torino, ci si aspettava di più da lui, anche se sicuramente il giocatore, all’Inter, era abituato ad avere al suo fianco esterni del calibro di Dimarco e Dumfries e centrocampisti come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, e tutta la grande qualità della rosa dell’Inter non è certamente riscontrabile in quella granata. Allo stesso tempo però un regista deve essere il primo a far funzionare il gioco della squadra e l’albanese fino ad oggi non è stato in grado di farlo.

L’interesse del Girona

Negli ultimi giorni, voci di mercato hanno accostato il classe 2002 al Girona, squadra spagnola che milita nella Liga. Sebbene al Torino poco importi di dove il centrocampista andrebbe a giocare, è fondamentale che ci sia l’interesse di altre squadre su di esso, perché, per permettere il termine del prestito che lega Asllani ai granata, l’Inter dovrà avere la certezza di poter poi rigirare il 32 ad un altro club; è facile comprendere che Chivu non lo veda pronto per l’Inter.

Intervenire sul mercato per sostituirlo

Nelle ultime giornate, al posto di Asllani, nel ruolo di regista, ha giocato Emirhan Ilkhan, giocatore giovane ma in grado di ricoprire molto bene quel ruolo. Nonostante ciò, in caso di partenza anzitempo di Asllani, la società granata dovrà necessariamente impegnarsi a trovare un nuovo giocatore per il ruolo da lui occupato, in modo da avere un’alternativa da fiancheggiare al giovanissimo classe 2004. Resta infatti da capire quanto possa essere utile al Toro una partenza immediata dell’albanese, dato che i ruoli da rassettare sono già parecchi.