Il difensore contro l’Udinese è stato retrocesso in tribuna: segnale che il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino

Le strade di Biraghi e del Torino sono sempre più prossime alla separazione. La scelta di Baroni di lasciare l’ex viola addirittura in tribuna contro l’Udinese ha lanciato un chiaro messaggio su quelle che potranno essere le possibili future variazioni all’interno della rosa del Torino.

Nonostante sia rientrato nella lista dei convocati contro i friulani, Biraghi, insieme a Nkounkou e Sazonov non ha potuto prendere parte all’incontro neanche dalla panchina. Baroni al termine della gara ha commentato così questa decisione: “Sono scelte tecniche mie, io in questo momento siamo in una fase di mercato, stiamo dando una linea da seguire e cerchiamo di essere coerenti con questa linea”.

Da titolare a riserva: una parabola discendente

A inizio stagione, Biraghi sembrava essere uno degli intoccabili della rosa del Torino, soprattutto per il fatto che fino a pochi mesi fa lui fosse l’unico interprete in grado di giocare come terzino sinistro in una difesa a quattro. Nonostante fosse uno degli unici in quel ruolo, e uno dei leader dello spogliatoio, Biraghi nel corso del campionato ha assistito a un sempre maggiore ridimensionamento del suo ruolo in campo. Sono a quota 10 le apparizioni del classe 1992 in campionato, con poco più di 10 minuti di gioco disputati nelle ultime 9 gare. L’ultimo spezzone significativo di gara giocato risale al 2 novembre, in occasione del pareggio contro il Pisa, quando Biraghi ha potuto aiutare la squadra negli ultimi 20 minuti di gioco, ma da allora l’italiano non ha più avuto possibilità per incidere.

Il Monza punta al terzino granata

Visto lo scarso impiego, il Torino potrebbe quindi valutare di cedere Biraghi nel corso di questa finestra di mercato invernale: per dare la possibilità al giocatore di trovare più spazio in campo, e per permettere al Torino di portare un nuovo giocatore all’interno della lista della rosa. Al momento, il Monza sembra essere il principale candidato per garantire a Biraghi un futuro sul campo, e per questo, nei prossimi giorni, tutte le parti in causa cercheranno di portare avanti la trattativa al fine di soddisfare le esigenze delle due squadre e del giocatore.