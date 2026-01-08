L’Atalanta beffa la Lazio per Giovane, i biancocelesti si tutelano a centrocampo dopo l’addio di Guendozi, in attacco arriva Ratkov

Prosegue la sessione di calciomercato invernale in Serie A, tante operazioni in ballo sia in entrata che in uscita. A rimanere protagonista è la Lazio, che dopo il mercato bloccato nell’estate ha l’obbligo di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Per farlo servono però anche delle cessioni e dopo quella di Castellanos è giunto il momento dell’addio di Mateo Guendozi: ancora in campo ieri sera contro la Fiorentina, l’ex-Arsenal si trasferirà in Turchia al Fenerbahce, il centrocampista è partito in mattinata alla volta del suo nuovo club. In entrata, invece, spunta il nome di Ratkov, visite mediche svolte anch’esse nelle prime ore di questa mattina, con l’attaccante del Salisburgo che anmdrà a vestire la casacca biancoceleste. Tra i nomi in orbita Lazio resta anche Taylor, centrocampista dell’Ajax e Fabbian del Bologna, per cui è forte la concorrenza della Fiorentina, in alternativa occhio a Maldini dell’Atalanta.

La Fiorentina blinda Brescianini, l’Atalanta beffa la Lazio su Giovane

Proprio la Fiorentina è alla ricerca di nuovi centrocampisti, il nome in pole position sulla lista di Goretti è Brescianini dell’Atalanta e la chiusura della trattativa sembra essere molto vicina. Sempre per il centrocampo resta in voga il nome di Fabbian, nella trattativa con il Bologna ci sarebbe la possibilità di inserire Fazzini come contropartita tecnica.

Anche l’Atalanta si muove in entrata, sembra ormai fatta per l’attaccante del Verona Giovane che, seppur sembrasse prossimo al trasferimento alla Lazio, parrebbe essere molto vicino alla partenza in direzione Bergamo.

Roma, Pisa, Genoa e il rinnovo di Maignan

In casa Roma c’è ottimismo per l’acquisto di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, l’arrivo dell’ex-Napoli e Sassuolo sarebbe utile anche a tutelarsi con anticipo dalla possibile partenza di Dovbyk verso Napoli. Proprio i partenopei sarebbero disposti a cedere Lucca – è forte l’interesse del Nottingham Forest – e quindi serve l’arrivo di un nuovo attaccante come l’ucraino giallorosso.

Intanto, il Pisa si prepara a dire addio a Mbala Nzola, il centravanti angolano sembrerebbe essere vicnino a un ritorno allo Spezia. Il Genoa invece si muove sia sul fronte Bento, sempre più vicino l’accordo per il portiere dell’Al-Nassr, e anche per il reparto difensivo, dove c’è la volontà di riportare in Italia l’ex-Fiorentina Martinez Quarta, ora al River Plate.

Il Milan invece guarda dentro alle proprie mura e pare sempre più vicino il rinnovo per Mike Maignan, c’è ottimismo sul prolungamento di contratto del portiere francese.