Calciomercato Torino, pressing sul fronte Belahyane, le parti a colloquio per convincere il giocatore, che è in cerca di spazio

Il Toro si muove sulla trattativa per Reda Belahyane in granata. Come trapelato negli ultimi giorni l’idea sarebbe quella di proporre alla Lazio uno scambio tra Belahyane e Ilic, da sempre sulla lista dei possibili acquisti dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Prima però di proporre ufficialmente lo scambio alla società capitolina, il Toro dovrà convincere Belhayane sulla destinazione piemontese.

Il ritrovarsi con Baroni carta vincente

Belahyane è sicuramente in cerca di più spazio, pochi minuti in campionato con la Lazio, appena 288, realizzati in sole 7 presenze, di cui soltanto una dal primo minuto (contro l’Udinese). Il Toro potrebbe certamente rappresentare una destinazione in grado di ridare al marocchino maggior spazio sul rettangolo verde, ma non c’è da dimenticarsi della concorrenza agguerrita che già adesso caratterizza i posti a centrocampo del Torino, che ancora deve trovare un assetto definitivo. Un asso della manica dei granata potrebbe essere la presenza del tecnico Marco Baroni sulla panchina del Toro: il fiorentino ha infatti già allenato Belhayane la scorsa stagione, proprio alla Lazio e anche la stagione precedente al Verona, sarebbe quindi la terza squadra di incontro tra i due e questo aspetto potrebbe smuovere la trattativa.

La Lazio obiettivo su più fronti

Oltre alla trattativa per Belahyane, il Toro ha messo sotto i propri riflettori anche altri giocatori della formazione allenata Sarri, uno di questi è il portiere Christos Mandas, coinvolto anch’esso in una trattativa di scambio con l’uruguagio Israel, di proprietà del Torino.