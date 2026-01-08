Il centrocampista, dopo aver realizzato la sua seconda rete consecutiva, ha smentito le voci di mercato che lo davano lontano da Torino

Il Torino contro l’Udinese ha mancato la possibilità di dare continuità alla recente vittoria di misura conquistata sul campo del Bentegodi.

Contro i bianconeri, i granata hanno disputato una prova altalenante, segnata da disattenzioni e scarsa incisività offensiva. L’unico a essersi distinto tra i migliori della squadra è stato Casadei, il marcatore che ha siglato l’unica rete del Torino. Il classe 2003 ha disputato una prova positiva, caratterizzata da sacrificio e voglia di riscatto dopo un periodo lontano dal campo. L’italiano ha creato le occasioni più pericolose verso la porta di Okoye e, con un’incornata vincente, ha siglato la sua seconda rete in pochi giorni.

“Mercato? Il mio futuro è a Torino”

Le recenti panchine consecutive collezionate da Casadei hanno messo in dubbio la sua permanenza a Torino. Il giovane granata è uno dei giocatori che ha suscitato un discreto interesse sul mercato, e la recente “retrocessione” a sostituto ha lanciato dei segnali di una possibile partenza prima della fine della finestra di mercato invernale. Tuttavia, al termine della sfida contro l’udinese, Casadei ha confermato che il suo interesse verte unicamente sul Torino: “Il mio futuro è a Torino, l’unico mio pensiero è quello di fare bene con la squadra“.

Il ritorno da titolare dopo più di un mese

Casadei nella prima parte di stagione si è distinto come uno degli insostituibili di Baroni. Tuttavia, nell’ultimo mese, l’italiano non è più partito tra gli 11 della formazione titolare. Contro l’Udinese, l’ex Chelsea è tornato a partire dal primo minuto, cosa che non accadeva dall’ultima trasferta contro il Lecce, lo scorso 30 novembre. A seguito delle recenti performance mostrate negli ultimi giorni, Casadei ha mostrato che con un discreto minutaggio in campo può tornare a fare la differenza in positivo per il Torino. Dopo le recenti prove, Baroni valuterà di riconfermare l’italiano come punto di riferimento della rosa per poter sfruttare a pieno il periodo di forma che sta vivendo.