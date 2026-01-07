Le parole di Casadei, autore del gol granata, al termine della sfida persa 1-2 contro l’Udinese

Al termine della sfida casalinga persa 1-2 contro l’Udinese, nella conferenza stampa post partita ha parlato l’autore del gol che ha accorciato le distanze per il Toro: Cesare Casadei.

Dopo un periodo in cui sei mancato da titolare come ti sei sentito? Il Toro oggi non ha fatto il salto che avrebbe potuto fare…

“Mi sento bene, non giocavo da un paio di partite, sappiamo che abbiamo tanti ragazzi a disposizione, chi è andato in campo ha dato il massimo, abbiamo lasciato giù punti importanti, ci è mancata concretezza, non abbiamo saputo sfruttare le occasioni che abbiamo creato e questo lo abbiamo pagato”.

Come hai vissuto le voci di mercato?

“Il mio futuro è a Torino, non so nulla di mercato, io sono concentrato sul Torino, l’unico mio pensiero è quello di fare bene con la squadra”.

Col gol ti sei anche sbloccato, può aiutarti?

“Ci sono dei momenti positivi e negativi a livello di singolo e di squadra, bisogna lavorare per superarli e io sto facendo questo, come ho sempre fatto, se il gol arriva sono doppiamente contento anche se oggi non è bastato, sono sempre contento di dare il mio contributo alla prestazione della squadra”.