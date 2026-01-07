Le parole dell’allenatore del Torino dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese: prova negativa della squadra granata

Al termine dell’incontro tra Torino-Udinese, il tecnico Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra: “Dal punto di vista della pulizia tecnica siamo stati sporchi: abbiamo fatto degli errori tecnici che solitamente non facciamo, come in occasione del primo gol. Peccato perché siamo mancati in qualche situazione dopo un buon primo tempo. Abbiamo cercato di recuperarla, forse il gol è arrivato un po’ tardi, siamo dispiaciuti per la sconfitta. Non è la prima volta che arriviamo a quella partita che ci può permettere di fare quel saltino e quindi c’è da rimboccarsi le maniche di nuovo e ripartire. Stiamo lavorando, stiamo cercando di consolidare e trovare una progettualità, compiere delle decisioni in funzione di questo. Dobbiamo gestire bene la finestra di mercato: sicuramente sul futuro abbiamo le idee chiare, quindi si va avanti”.

Baroni: la conferenza stampa dopo Torino-Udinese

Come mai questi continui alti e bassi? Non sembrava di vedere la squadra di Verona…

“La squadra si è spesa molto, non posso rimproverare molto, abbiamo fatto errori tecnici, le occasioni loro nascono da palle regalate da noi, così come il primo gol. Peccato, ci dispiace perché tutte le volte che siamo lì per fare il salto accade questo, mi spiace anche per le sconfitte che patiamo in casa, siamo anche convinti che la squadra troverà le energie per ripartire di nuovo”.

Ha avuto le risposte che si aspettava da quei giocatori che ha riconfermato con Ilkhan e Aboukhlal?

“Ilkhan primo tempo discreto, non ha tenuto poi fisicamente, Aboukhlal abbiamo sbagliato molto in rifinitura, la sua prestazione è stata secondo me positiva, incoraggiante per il futuro. Sicuramente poteva essere aiutato di più. Ho visto volontà, molta, ho visto poca pulizia tecnica ma è dovuto alla partita ravvicinata”.

Perché Sazonov, Biraghi e Nkounkou, che erano convocati, non erano nemmeno non in panchina?

“Sono scelte tecniche mie, io in questo momento siamo in una fase di mercato, stiamo dando una linea da seguire e cerchiamo di essere coerenti con questa linea”.

Cosa non ha funzionato?

“Si giocava contro una squadra che ha tanta fisicità, non era facile, secondo me abbiamo pagato l’impegno ravvicinato, a Verona la squadra ha speso sia fisicamente che dal punto di vista nervoso, non posso dire che la squadra non si sia spesa, vorrei rivederla ma la squadra è stata poco lucida in rifinitura, abbiamo perso qualche pallone e pagato questo a caro prezzo”.