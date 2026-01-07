Ecco le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino

Le parole dell’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic in sala stampa in seguito alla vittoria per 2-1 contro il Torino.

La conferenza stampa

Sarà questa l’Udinese che vedremo da qui in avanti, con questa veste tattica?

“Sono felice della partita, con Miller e Karlstrom riuscivamo a controllare bene il centrocampo, siamo in un processo di adattamento ma abbiamo giocato contro una squadra forte contro cui è difficile giocare. La vittoria è stata meritata, peccato per la sofferenza nel finale”.

In porta questa piccola pausa può aver aiuto Okoye?

“Non è mai cambiato nulla nelle gerarchie, Okoye è il nostro numero 1, un portiere forte, ci fidiamo, ha fatto errori, certo, anche per questo ho dato una possibilità a Padelli che ha giocato due ottime partite. Noi abbiamo bisogno di Okoye, ha capito il messaggio, oggi c’era pressione su di lui e ha risposto in maniera fantastica, bravo anche con i piedi. Sarà importante per noi fino a fine campionato”.

L’obiettivo?

“Crediamo nella nostra crescita, sono punti importanti quelli di stasera e l’obiettivo è farne di più dello scorso anno. La Serie A è competitiva ma lavoriamo e ci crediamo”.