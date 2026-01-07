L’italiano si conferma come principale pericolo offensivo, negativa invece la prova di Vlasic che non riesce farsi perdonare: le pagelle

PALEARI 5: Primo tempo positivo per l’estremo difensore granata, chiamato in causa al 38′ per sventare una conclusione ravvicinata di Zaniolo e nei minuti successivi per rimediare alle sbandate della difesa. Coinvolto maggiormente nella ripresa, alcuni buoni interventi ma non può nulla sulla prima rete dell’Udinese. In occasione del 2-0 non riesce a impedire il gol nonostante la dura chiusura tentata sul centrocampista avversario.

ISMAJLI 5.5: Prova solida dell’albanese, che nel primo tempo ha completato il reparto difensivo senza sbavature. Nella ripresa conferma la prestazione dei primi 45 minuti: sostanza in fase difensiva e qualche contributo in impostazione, risultando uno dei più positivi del Torino. (st 31′ TAMEZE SV: Entra per dare maggiore sostanza alla squadra e per cercare di ampliare le possibilità di gioco. Sono stati pochi però i suoi palloni giocati che non hanno inciso sull’esito dell’incontro).

MARIPAN 5: Nel primo tempo trova pane per i suoi denti cercando di arginare la potenza fisica di Davis, che solo in poche occasioni è stato in grado di superarlo. Secondo tempo di sostanza macchiato dalla mancata marcatura di Ekkelenkamp, l’autore della seconda rete dell’Udinese.

COCO 5: L’ammonizione all’11’ ha compromesso fin dai primi minuti la sua prestazione. Nella prima frazione concede diversi palloni all’Udinese a seguito di giocate imprecise. Protagonista di una chiusura determinante su Davis, la sua giocata tiene in corsa il Torino. Prova non brillante del difensore che nonostante due buone chiusure è spesso mancato di concentrazione.

LAZARO 6: L’austriaco fatica ad accendersi: diversi cross imprecisi e un pallone pericoloso regalato agli avversari nel primo tempo. Nella ripresa, spostato a sinistra tenta di allargare il gioco per il Torino: è suo l’assist per la rete di Casadei.

VLASIC 5: Fa difficoltà a trovare la giusta giocata nella prima frazione. Il suo errore nei primi minuti della ripresa si rivela fatale: da lì nasce il primo gol dell’Udinese. Nei minuti successivi il croato non riesce a illuminare le azioni dei granata: prova negativa.

ILKHAN 5.5: Inizio anonimo per il giovane turco: spesso chiamato in causa nel primo tempo per smistare il gioco, ma senza mai trovare la giusta imbucata. Nel secondo tempo resta ai margini del gioco senza mai riuscire a imbastire un’azione offensiva (st 20′ ANJORIN 6: Prova anonima dell’inglese che dopo le prime buone giocate iniziali è scomparso totalmente dal gioco del Torino, a eccezione per l’imbucata per Ngonge).

CASADEI 7: Buona prova dell’italiano che dopo essere tornato titolare non ha deluso le aspettative. Nel primo tempo è stata proprio la sua incornata a mettere in difficoltà Okoye. Uno degli ultimi ad arrendersi: è suo il gol che riapre la partita negli ultimi minuti di gioco.

ABOUKHLAL 5.5: Spina nel fianco della difesa dell’Udinese, che in rare occasioni è riuscita a contenere la velocità del marocchino che ha avuto diverse occasioni per creare gioco. Marcatura troppo superficiale su Zanoli in occasione del primo gol dell’Udinese (st 20′ NGONGE 6: Entra con voglia di incidere: si spende in fase difensiva e va vicino alla rete con una conclusione ravvicinata che viene però intercettata da Okoye).

NJIE 6: Lo svedese sfrutta la chance dal 1′ giocando con grinta e spendendosi anche in fase difensiva. Tenta in più occasioni di farsi vedere ma non riesce a farsi servire dai compagni. Termina al 45′ la sua prova: tanta voglia ma poche possibilità per incidere (st 1′ ADAMS 5: Inizio non brillante dello scozzese, che nei primi minuti fatica a rendersi protagonista e pecca di imprecisione. Partita non brillante dell’attaccante che non ha saputo sfruttare l’occasione nata dal cross di Lazaro per trovare il pareggio).

SIMEONE 5.5: Riferimento offensivo del Torino, nel primo tempo è stato chiamato in causa solo a tratti, riuscendo a tenere impegnata la difesa avversaria in alcune circostanze; nel complesso, però, una prova anonima, con pochi spunti in fase offensiva. (st 20′ ZAPATA 5.5: Tenta di rendersi protagonista nel cuore dell’area di rigore avversaria, ma i pochi palloni giocabili gli impediscono di fare la differenza).

All. BARONI 5: Dopo un primo tempo convincente non riesce a spronare la squadra nella ripresa. I cambi rinvigoriscono l’ambiente ma non fanno la differenza. Prova negativa del Torino.