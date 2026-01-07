Sintesi e commento di Torino-Udinese, sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026

Inizio positivo del Torino, che nei primi minuti ha condotto con facilità il gioco in cerca di spazi tra la difesa dell’Udinese. L’asse di Aboukhlal e Njie fornisce spunti interessanti per i granata, che inseguono il primo gol dell’incontro. All’11’ Coco riceve il primo cartellino giallo a seguito di un intervento irregolare ai danni di un giocatore dell’Udinese: la squadra friulana sta crescendo d’intensità. Al 17′ la formazione di Runjaic trova il vantaggio con la rete di Kabasele, ma pochi minuti più tardi il VAR revoca la rete a seguito di un tocco di mano. Al 21′ Casadei sfiora il gol: splendido cross di Aboukhlal che arriva sulla testa dell’italiano, che però non trova la rete per l’ottimo intervento di Okoye. Dopo una prima parte di dominio granata, i bianconeri hanno alzato gradualmente il baricentro per riuscire a rendersi pericolosi in fase offensiva. Al 38′ Paleari salva il risultato con un ottimo intervento su una conclusione ravvicinata di Zaniolo. Termina in parità la prima frazione: occasioni da una parte e dall’altra che hanno animato una partita combattuta.