Torino-Udinese, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 19 di Serie A 2025/2026: Torino–Udinese. Marco Baroni contro Kosta Runjaic. L’Udinese ha perso per 1-0 al Sinigaglia contro il Como la scorsa partita e vuole rialzarsi. Torino che invece ha convinto in trasferta vincendo per 3-0 contro il Verona. Ora l’Udinese: calcio d’inizio alle ore 20.35 di mercoledì 7 gennaio 2026. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Udinese: il prepartita

Ore 20.30 Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi: a breve l’annuncio delle formazioni e l’inizio del match tra Torino e Udinese.

Ore 20.19 In campo anche l’arbitro e gli assistenti, mentre continuano a scaldarsi le due squadre. Si sta pian piano riempiendo la Curva Maratona, circa una cinquantina i tifosi dell’Udinese presenti nello spicchio del settore ospiti.

Ore 20.08 In campo ora il Torino che come sempre va a scaldarsi sotto la Maratona. Tra i titolari anche Njie, annunciato nella formazione ufficiale da poco diramata.

Ore 20.00 In campo i portieri delle due squadre, seguite a ruota dall’Udinese. Sugli spalti ancora pochi spettatori, praticamente vuoto al momento ogni settore.

Ore 18.45 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Torino-Udinese. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto intorno al Grande Torino ci sono già i primi tifosi: serata molto fredda, i cancelli nel frattempo si sono aperti.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2):Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Njie, Simeone. A disp. Israel, Popa, Tameze, Pellini, Biraghi, Asllani, Sazonov, Acquah, Ngonge, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Adams, Zapata. All. Baroni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Muati. All.: Runjaić.

Torino-Udinese: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45