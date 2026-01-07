Ultime indiscrezioni di mercato hanno rilevato l’interesse della società granata per Rafael Obrador

In questi giorni in cui il ds Petrachi sta lavorando su un rinnovamento della rosa, con particolare attenzione alle zone del campo in cui il Torino è più scoperto (per esempio la difesa), c’è lo sguardo del Toro anche su altri reparti: le corsie laterali. A tal proposito la società granata avrebbe messo gli occhi su Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004, attualmente in forza al Benfica.

Il terzino sinistro è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, club detentore del suo cartellino che, dopo averlo prima girato in prestito a La Coruna, lo ha definitivamente venduto al Benfica per una somma pari a 5 milioni. Nella squadra portoghese però non ha trovato molto spazio tanto da essere più volte convocato dalla squadra B dei lusitani, il Toro si potrebbe presentare dunque come una ghiotta possibilità per il giocatore.