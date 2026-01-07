Calciomercato Torino / Continua il pressing granata per David Ricardo ma i club non hanno l’accordo sulla formula del trasferimento

Prosegue la ricerca del Torino per un nuovo difensore da poter affidare alla guida del tecnico Marco Baroni. Sempre in cima alla lista di Petrachi c’è David Ricardo, difensore classe 2002 del Botafogo. Il difensore brasiliano viene valutato 9 milioni dal club, che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Una cifra ritenuta alta dal Torino, che ha ribattuto con un’offerta ritenuta più adeguata sulla base del prestito con obbligo di riscatto, condizionato a determinate condizioni.

Ed è al momento su questo punto che la trattativa si è fermata: l’interesse dei brasiliani è quello di fare in modo che a giugno le condizioni siano favorevoli a far scattare l’obbligo. Si valutano le possibilità, come un numero di presenze più semplice da raggiungere. In questo modo il Torino rimanderebbe la spesa alla prossima estate e il Botafogo sarebbe così accontentato anche se fra qualche mese.

Fattore Baroni, Coppola lo conosce

Sullo sfondo resta ancora Diego Coppola. Il giocatore non sta trovando adeguato minutaggio in Inghilterra e il ritorno in Italia rientrerebbe tra le dirette volontà del difensore, che potrebbe approdare in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La presenza di Marco Baroni sulla panchina del Torino rappresenta inoltre un tassello fondamentale per convincere Coppola al trasferimento granata, il che sarebbe utile per mettere pressione al Brighton e convincere gli inglesi ad abbassare anche le pretese sul prezzo per il riscatto. Baroni ha infatti già allenato Coppola, al Verona nella stagione 2023/2024 totalizzando 24 presenze, di cui 18 da titolare e mettendo a segno 2 reti nei 1.636′ giocati in campionato. Sono quindi positivi i ricordi che Coppola ha di Baroni e questo giova a favore del Torino, Petrachi potrebbe essere pronto ad affondare il colpo, considerando anche che l’età del difensore non creerebbe problemi al suo inserimento in lista.

Per il doppio acquisto occorre una cessione

Ovviamente tra le tante ipotesi spunta anche quella di un doppio acquisto che veda protagonisti i due giocatori, ma per far sì che questa suggestione diventi possibile servirà una cessione da parte della società granata. Tra i più indicati in difesa c’è il nome di Adam Masina, in questo momento impegnato in Coppa d’Africa con il suo Marocco, ma che non ha mai brillato in maglia granata e che con Baroni non ha fino ad oggi trovato il suo spazio.