Offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per il difensore brasiliano Ricardo, del Botafogo, il Toro attende una risposta
Il Torino, volenteroso di rinforzare il reparto difensivo, muove la prima offerta ufficiale per David Ricardo del Botafogo. Per il 2002 brasiliano, Gianluca Petrachi ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’offerta granata andrebbe in parte a favore del Botafogo, che vuole monetizzare con certezza dalla cessione del giocatore, con l’unico particolare di ricevere la gran parte del prezzo del cartellino al momento del riscatto. Le cifre dell’offerta sono le seguenti: il club granata proporrebbe 1 milione di euro per il prestito oneroso e più di 6 milioni di euro per il seguente obbligo di riscatto. Nelle prossime ore è attesa la risposta del Botafogo e il proseguo della trattativa che potrebbe portare in Serie A il ventitreenne brasiliano.
La proprietà lariana sta dando un segnale forte, nel nostro caso al masiota. Se rilevi un club devi poi investire, se lo fai a modo, con dirigenti all’altezza, avrai molti ricavi e non devi cercare i messi sul mercato.Se giri in tondo per campare alla belle meglio, non andrai mai… Leggi il resto »
Siete tutti tifosi del Como, quest’anno. Peccato non s’incontrino piu’ tanti ammiratori di Monza, Atalanta e Fiorentina che si leggevano negli anni passati. Come mai?
Scusa neh, non ha capito meno di nulla, non ammiro ne Monza né Como, tantomeno la Dea, la viola la amo ma per altri motivi. Il ragionamento era tutt’altro, forse ti è sfuggito.
Cerca di capire il senso di quello che scrivono le persone. Tu essendo gobbo come TDC difendi TDC, due gobbi sono peggio di uno.
Capito tutto.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ridicolo! Ma sei vero??? Per favore almeno scrivi cose sensate. Ma cairo da chi si fa difendere???
😆😆😆😆
Ti dovrebbero legare alla scrivania della redazione,una scodella lì vicino e un solo pasto al giorno… vedrai che i tuoi pochi neuroni che ti sono rimasti nel cervello, invertiranno la rotta.
È vero che è fondamentale investire ed avere collaboratori di valore per ottenere risultati ma non è vero che TDC tira a campare, TDC tramite la sola presenza del TORO in serie A fa solo i propri interessi. TDC VATTENE sei una…..
Levate sta faccia di me.rda….
Levarla? E perche’? Vuoi portartela su quell’altro sito dove andrai a scrivere?
Lo hai più tolto il poster di pornoseck? Quello che tenevi in cameretta,stava tra quello di Karamoh e il Danny De Vito di Masio.A proposito,sei pronto per la finale di domani sera? Speriamo che non ci portino via il trofeo dello scorso anno,conquistato con tanta sofferenza e determinazione. Ti lamentavi… Leggi il resto »