Offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per il difensore brasiliano Ricardo, del Botafogo, il Toro attende una risposta

Il Torino, volenteroso di rinforzare il reparto difensivo, muove la prima offerta ufficiale per David Ricardo del Botafogo. Per il 2002 brasiliano, Gianluca Petrachi ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’offerta granata andrebbe in parte a favore del Botafogo, che vuole monetizzare con certezza dalla cessione del giocatore, con l’unico particolare di ricevere la gran parte del prezzo del cartellino al momento del riscatto. Le cifre dell’offerta sono le seguenti: il club granata proporrebbe 1 milione di euro per il prestito oneroso e più di 6 milioni di euro per il seguente obbligo di riscatto. Nelle prossime ore è attesa la risposta del Botafogo e il proseguo della trattativa che potrebbe portare in Serie A il ventitreenne brasiliano.