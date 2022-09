Brian Bayeye fino ad ora non ha mai esordito in Serie A, per lui solo 1 presenza in Coppa Italia

Brian Bayeye è arrivato alla corte di Juric in estate dal Catanzaro ma fin dall’inizio era chiaro che avrebbe fatto fatica a trovare spazio Il salto dalla Serie C alla Serie A non è facile e qualsiasi giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi. Bayeye fino ad oggi non ha avuto spazio nell’11 iniziale di Juric e solamente in un’occasione è sceso in campo in una gara ufficiale, ricoprendo tra l’altro non la posizione di esterno, ma quella di difensore destro nella difesa a tre. Ancora nessuna presenza in campionato per il numero 2 granata che ancora non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, l’esordio con la maglia della squadra piemontese è stato contro il Palermo, in Coppa Italia, all’83esimo minuto, quando entrò al posto di Djidji. In quella partita, pur non giocando nel suo ruolo naturale non aveva sfigurato, facendo vedere ottime qualità atletiche e qualche buon inserimento. Difficile però per l’esterno francese trovare spazio, infatti sugli esterni è chiuso sia a destra, dove Singo e Lazaro si alternano, che a sinistra, dove Ola Aina e Vojvoda si danno il cambio. Quindi difficilmente l’ex giocatore del Catanzaro riusicirà a mettersi tanto in mostra in questa stagione.

Bayeye a caccia di una possibilità

Per ottenere un maggior minutaggio Brian Bayeye dovrà convincere Juric anche se il club a gennaio potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito. La sua situazione assomiglia molto a quella di Demba Seck la scorsa stagione. Anche lui era arrivato per essere una riserva che avrebbe giocato solo pochi minuti, tuttavia con il lavoro e la dedizione ha dimostrato al tecnico croato di meritarsi più spazio, giocando sempre più spesso e sempre più minuti. Oggi il numero 23 dei granata spesso scende in campo a gara in corso e addirittura inizia qualche partita come titolare. Lo stesso può accadere a Bayeye, ma c’è sicuramente bisogno di tempo perchè ciò accada.