Calciomercato Torino / Dennis Praet non è felice al Leicester e spera di tornare in granata nel mercato di gennaio

Una qualunque persona non propriamente attentissima alle vicende di calciomercato guardando i profili social di Dennis Praet farebbe fatica a indovinare la sua attuale squadra: probabilmente risponderebbe “Torino”. D’altronde se si da un’occhiata ai profili Instagram e Twitter del calciatore belga non si trova un solo post da quando è tornato al Leicester: zero immagini con la maglia del club inglese, gli ultimi suoi post risalgono tutti agli scorsi mesi, quando ancora giocava per il Torino e sperava di poter continuare la propria avventura sotto la Mole anche in questa stagione.

Calciomercato Torino: Praet, affare sfumato all’ultimo

Cosa è successo nelle settimane successive è noto a tutti: il Torino non ha esercitato la clausola per il riscatto del suo cartellino, ha trattato per settimane e settimane per cercare di riavere il giocatore nuovamente in prestito con un’opzione per il riscatto a cifre inferiori, ha anche trovato l’accordo con il Leicester ma nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato l’affare è saltato perché il club inglese non è riuscito a ingaggiare un sostituto. Per la mancata fumata bianca ci sono rimasti male tutti: Ivan Juric, Davide Vagnati, i tifosi e anche lo stesso Dennis Praet.

Calciomercato Torino: Praet ha voglia di tornare

Il belga resta l’obiettivo numero uno del Torino in vista del mercato di gennaio e la volontà di trovare un accordo c’è da tutte le parti. Anche Youri Tielemans, compagno di squadra di Praet sia al Leicester che nella nazionale belga, ha confermato negli scorsi giorni che il centrocampista non è felice in Inghilterra e vorrebbe cambiare squadra: con il campionato che si fermerà a gennaio per lasciare spazio al Mondiale in Qatar il mercato di gennaio appare più vicino rispetto al solito e anche il ritorno di Praet al Torino appare sempre più probabile. Quale sia la volontà del calciatore è chiara e, in questo caso, i social non mentono.