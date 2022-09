Calciomercato Torino / Simone Verdi considera del tutto chiusa la sua esperienza in granata: ora spera di essere riscattato dal Verona

Nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Simone Verdi è diventato ufficialmente un giocatore del Verona: il trequartista si è trasferito in prestito al club veneto ma il suo obiettivo è quello di restare a lungo in gialloblù. “Obiettivi? Sono legati a quelli del club. Che sono la salvezza e poi togliersi qualche altra soddisfazione. Voglio contribuire, fare bene per raggiungere il mio obiettivo: farmi comprare” ha spiegato il trequartista in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Le due cose sono legate” ha poi aggiunto Verdi. Infatti, in caso di salvezza scatterà la clausola dell’obbligo di riscatto del cartellino da parte del Verona. Dall’eventuale cessione a titolo definitivo di Verdi il Torino incasserà circa 5 milioni di euro.