Calciomercato Torino / Non ha iniziato bene la stagione ma Singo resta uno dei pezzi più ambiti sul mercato della squadra granata

Le qualità e le potenzialità per diventare un giocatore importante per qualunque squadra Wilfried Singo le ha, da tempo però non sta riuscendo a esprimersi ai suoi massimi livelli e anche questa stagione non l’ha iniziata nel migliore dei modi. Il terzino ivoriano resta comunque uno dei pezzi pregiati della rosa del Torino, tra i più ambiti sul mercato: non a caso, secondo quanto riportato da Sport.es, sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona.

Calciomercato Torino: su Singo gli occhi di diversi club

Il club blaugrana non sarebbe il primo top club europeo ad aver adocchiato Singo: il numero 17 del Torino è infatti seguiti con grande attenzione dal Beppe Marotta, che anche nell’estate appena passata aveva pensato a lui come eventuale sostituto di Dumfries all’Inter (in caso di cessione dell’olandese), e pure da Antonio Conte, che per rinforzare il suo Tottenham ha spesso guardato alla serie A italiana. Per il momento quelle riguardanti il Barcellona sono solo voci, non c’è una vera trattativa: Singo deve ora concentrarsi solamente sul Torino per riuscire a tornare a giocare sui suoi livelli.