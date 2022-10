Contro il Napoli, per la prima volta in questa stagione, Simone Edera è stato inserito da Ivan Juric nell’elenco dei convocati

Simone Edera, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Palermo era stato uno dei sei giocatori esclusi dai convocati perché fuori dal progetto di Ivan Juric. Del gruppetto, però, è l’unico a non essere stato ceduto in estate: Izzo è andato al Monza, Verdi al Verona, Horvath si è accasato al Debrecen, Millico al Cagliari mentre Zaza ha rescisso con un anno di anticipo il contratto e a oggi è ancora svincolato.

Calciomercato Torino: Edera, futuro deciso

Da parte sua Edera ha sempre continuato a lavorare con impegno e professionalità, tanto che a mercato chiuso era stato inserito nella lista dei 25 giocatori iscritti al campionato (l’attaccante occupa uno dei quattro posti per i calciatori cresciuti nel vivaio del club) e contro il Napoli è arrivato il suo effettivo reintegro in gruppo: complice anche l’assenza di Seck, Juric ha infatti deciso di convocarlo per la trasferta del Maradona e il numero 20 ha assistito alla partita dalla panchina senza però scendere il campo.

Il ritorno nell’elenco dei convocati non cambia però le sorti di Edera: a gennaio sarà nuovamente sul mercato con il dt Vagnati che dovrà cercargli una nuova squadra, se non dovesse trovarla l’addio al Torino dell’ex Primavera sarà posticipato a fine stagione, quando scadrà il contrato che lega l’attaccante alla squadra granata. Possibilità che per Edera possa esserci ancora un futuro con la maglia del Toro non sembrano esserci.