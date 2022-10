Sei milioni di euro per rilevare il cartellino il prossimo giugno: è titolare, piace a Juric, che lo ha sempre schierato titolare negli ultimi due mesi

Otto partite di fila da titolare. Da Bergamo a Udine, Valentino Lazaro non è più uscito dall’undici titolare di Ivan Juric. Due piccole apparizioni nelle prime due, la panchina con la Cremonese, poi una sfilza di gare giocate con alterna fortuna. Ci ha messo un po’ a carburare: prima utilizzato sulla fascia destra, nelle ultime apparizioni – spesso quando dalla parte opposta giocava Aina – ha invece occupato la fascia sinistra, approfittando anche dell’infortunio che ha impedito a Vojvoda di avere continuità in questa stagione.

Lazaro-Vojvoda: il prossimo ballottaggio

Ed è il ballottaggio che prenderà vita nelle settimane che separano il Toro dalla pausa per il Mondiale. Ad oggi l’allenatore vede l’ex Inter più in alto nelle sue gerarchie ma non ha mancato di sottolineare quanto le caratteristiche del kosovaro siano importanti per la squadra. “Lazaro sta facendo benissimo, anche contro la Juve ha fatto cose bellissime. Lui e Vojvoda sono due giocatori di buon livello, Mergim magari è un po’ meno veloce ma come qualità offensiva, anche per gli assist, ha qualcosa in più rispetto ad altri”.

Lazaro, il riscatto è di 6 milioni

Lazaro è arrivato in granata la scorsa estate: un’operazione di prestito con diritto di riscatto che vedrà il Torino decidere se versare 6 milioni di euro all’Inter fra qualche mese. Gli elogi nelle ultime conferenze stampa e il fatto che Juric stia puntando forte su di lui sottolineano quanto questo possa essere un messaggio per il club.