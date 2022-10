Seck in campionato non gioca dalla partita contro il Sassuolo, nelle ultime gare Juric ha sempre preferito inserire Karamoh

Un po’ per necessità e un po’ per scelta, Demba Seck nelle prime partite di campionato ha trovato diverso spazio: è stato schierato titolare contro Atalanta, Inter e Sassuolo, ha poi collezionato qualche altro minuto contro la Lazio. Da dopo la partita contro la formazione neroverde il giovane attaccante senegalese i campi di serie A non li ha più visti e la sua unica altra presenza è stata nei 17 minuti finali della partita contro il Cittadella in Coppa Italia. Da quando Seck è uscito dalle scene, ha iniziato invece ha ritagliarsi un po’ di spazio Yann Karamoh, che non ha caso ha potuto mettere qualche minuto nelle gambe (seppur comunque pochissimi) contro Napoli, Empoli, Juventus e Udinese (oltre che sempre in Coppa Italia, dove ha giocato 11 minuti in più rispetto al compagno).

Torino, Karamoh supera Seck nelle gerarchie

Un chiaro segnale, questo, che nelle gerarchie di Ivan Juric c’è stato uno stravolgimento: se Vlasic, Miranchuk e Radonjic possono essere considerati i tre titolari (quando sono stati a disposizione hanno sempre tutti giocato), Karamoh sembra ora aver superato Seck nella scala di preferenza del tecnico croato. Un punto in favore del francese è dato dalla maggiore versatilità di quest’ultimo, che nei casi d’emergenza è stato schierato anche come esterno di centrocampo di spinta al posto di un terzino. Certo Karamoh non si può ora rilassare e dovrà correre e sudare ancora parecchio per trovare maggiore spazio in campo, finora ha comunque giocato poco: appena 20 minuti totali in quattro partite da subentrato in campionato ma è evidente che abbia conquistato la fiducia di Juric.