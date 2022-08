Da Izzo a Zaza, passando per Verdi, Millico, Edera e Horvath: ecco la lista dei giocatori che non rientrano nel progetto granata

Armando Izzo, Simone Verdi, Simone Edera, Kristofer Horvath, Vincenzo Millico e Simone Zaza: l’elenco del calciatori esclusi per scelta tecnica è lungo un terzo di quelli che invece sono stati convocati. Ma fa più rumore, anche perché dietro a questa lista c’è un chiaro messaggio (l’ennesimo) che Ivan Juric ha voluto mandare a Urbano Cairo riguardo al mercato: una buona parte dei giocatori presenti in rosa, che hanno svolto anche la preparazione precampionato in Austria, non rientrano nel progetto tecnico.

Torino: Juric vuole una rivoluzione

Il lavoro che spetta al dt Davide Vagnati e al presidente Cairo in queste ultime tre settimane e mezzo della sessione estiva di è ancora molto: oltre che alle diverse operazioni in entrate da portare a termine per completare la squadra (dalla difesa all’attacco, servono rinforzi in ogni reparto), ci sono anche tanti giocatori a cui va trovata una nuova squadra, per portare a termine un processo di rivoluzione che sarebbe già dovuto avvenire un anno fa. Non è infatti una novità delle ultime ore che giocatori come Zaza o Verdi non siano più parte del progetto di Juric.

Calciomercato Torino: anche Izzo può partire

Il nome che più sorprende in questa è però quello di Izzo, un giocatore che con l’arrivo di Juric sembrava destinata a diventare un titolare inamovibile e che invece anche nella scorsa stagione ha passato diverso tempo in panchina. Una settimana fa, contro il Nizza, aveva accusato un lieve fastidio muscolare da cui si è però ristabilito: la sua presenza nell’elenco dei convocati sembrava certa. L’esclusione è invece un chiaro segnale del fatto che per Juric non sia imprescindibile. Anzi…