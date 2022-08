Il West Ham vorrebbe almeno un obbligo di riscatto, il Torino propone il diritto: martedì possibile incontro tra Vagnati e l’agente di Vlasic

La trequarti campo è il reparto in cui il Torino è più scoperto: c’è un Radonjic in crescita e tutto da scoprire, è vero, ma mancano almeno altri due elementi, considerando che le scelte al momento a disposizione cadrebbero su giocatori dati in partenza. Dopo settimane in cui si sono inseguiti altri obiettivi è tornato di moda Nikola Vlasic, il ’97 del West Ham e connazionale di Ivan Juric che i granata vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Una formula già utilizzata nel recente passato (quella, per esempio, che aveva portato Praet) ma che gli inglesi non sono così convinti di accettare. In settimana, potrebbe accadere già domani, è previsto un incontro tra il Torino e l’agente del calciatore, volto a trovare almeno l’accordo di massima col trequartista.

Il nodo è la formula

Un modo per preparare il terreno quando invece si affronteranno tutti i discorsi del caso col West Ham, che preferirebbe almeno un obbligo di riscatto, non un diritto. Lecito da parte dei londinesi che hanno pagato il giocatore 30 milioni e che vorrebbero concludere diversamente la trattativa.