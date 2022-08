Izzo è stato messo di nuovo sul mercato. Se il difensore napoletano dovesse lasciare il Toro, il club granata dovrà prendere due difensori

Sono stati ben 6 i giocatori che Ivan Juric ha escluso per la partita di Coppa Italia contro il Palermo. Un chiaro segnale che il tecnico croato ha voluto mandare alla dirigenza del Toro. Un messaggio che non si può fraintendere: quei giocatori non rientrano nel progetto tecnico e bisogna cercare di venderli. Tra di loro c’è da segnalare la presenza di Armando Izzo. Il Toro già in passato, in diverse finestre di mercato, aveva messo in vendita il difensore napoletano, senza mai riuscire a cederlo. La volta che c’è andato più vicino è stato l’anno scorso quando Izzo era seguito dal Cagliari, ma l’ex difensore del Genoa non volle trasferirsi in Sardegna. La società granata ora riproverà a venderlo, sperando che possa essere la volta buona. Sicuramente il Toro, se riuscirà a cedere il difensore classe 1992, dovrà acquistare non uno ma due difensori. Il tempo scorre, l’inizio della nuova stagione è ormai alle porte e anche la fine del calciomercato si avvicina. Il club torinese dunque deve muoversi velocemente per cedere gli esuberi e portare alla corte di Juric i rinforzi che mancano, tra cui senza alcuna ombra di dubbio un difensore.

Vagnati segue tanti profili per rinforzare la difesa

Sono diversi i difensori che il responsabile dell’area tecnica granata da diverso tempo sta tenendo sott’occhio. Tra di loro spiccano senza alcuna ombra di dubbio i nomi di Jason Denayer, giocatore che al momento è svincolato, Perr Schuurs, difensore di proprietà dell’Ajax, e Wout Faes, centrale attualmente in forza al Reims. Diversi nomi che il Toro sta valutando molto attentamente per cercare di non sbagliare. Poi, in base al futuro di Izzo, i granata dovranno piombare di nuovo sul mercato alla ricerca di un altro difensore. Sempre con l’imperativo di cercare di non sbagliare scelta. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più. Intanto, in attesa dei rinforzi Juric è concentrato sulla partita contro il Monza. Un match che i granata non potranno assolutamente sbagliare.