Calciomercato Serie A / Lo Spezia vicino a Dragowski. Sassuolo e Salernitana su Maggiore. Fiorentina fiduciosa per Lo Celso

La Serie A rischia di dover salutare dopo una sola stagione Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna è un obiettivo del Manchester United. I felsinei in precedenza avevano rinunciato a un’offerta da 8-9 milioni e – come rivela Sky – nelle prossime ore potrebbe verificarsi il rilancio dei Red Devils. Spostandosi di qualche chilometro, il Sassuolo si sta rendendo protagonista di un doppio movimento di mercato in attacco. I neroverdi sono a un passo dall’intesa per Andrea Pinamonti. L’Inter ha dato il via libera per la cessione. In uscita, potrebbe così salutare Giacomo Raspadori che, una volta confermato l’acquisto del collega ex Empoli, potrà fare le valigie e accasarsi al Napoli. La squadra allenata da Alessio Dionisi punta anche a un colpo a centrocampo. Resta infatti ancora in ballo la situazione Giulio Maggiore e Spezia.

Maggiore separato in casa: nel mirino di Sassuolo e Salernitana

Il centrocampista, ormai ex obiettivo del Torino, si è rifiutato di scendere in campo per la gara di Coppa Italia vinta dai suoi ai danni del Como. Un segnale inequivocabile di separazione, che sta scatenando un testa a testa secondo La Gazzetta dello Sport, tra appunto Sassuolo e Salernitana. Gli spezzini intanto – come riporta TuttomercatoWeb – sono vicinissimi alla chiusura di Bartomej Dragowski dalla Fiorentina. Si lavora soltanto all’ingaggio del portiere che sostituirà Ivan Provedel, che quest’oggi ha sostenuto le visite mediche con la Lazio.

Calciomercato Serie A, Fiorentina: giovedì incontro per Lo Celso

Giovedì potrebbe chiudersi la trattativa tra il Tottenham e la Fiorentina per Giovani Lo Celso. Secondo il quotidiano La Nazione, questa settimana si verificherà l’incontro tra viola ed entourage del giocatore. Per quanto riguarda invece l’accordo con gli Spurs, la società capitanata da Rocco Commisso appare disposta ad accontentare le richieste degli inglesi. Rimanendo in tema centrocampisti, Andrea Poli rescinde il contratto con l’Antalyaspor e potrebbe fare ritorno in Italia. Sull’ex Milan – come riporta il Corriere dello Sport – in pressing Cremonese, Lecce e la Sampdoria.

Sampdoria, per la difesa obiettivo Rugani

I genovesi sono al momento alla ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo numero uno è Daniele Rugani. Nella giornata di ieri, l’incontro con la Juventus per discutere della compartecipazione dell’ingaggio oneroso da 2.8 milioni percepito attualmente dall’ex Empoli. I blucerchiati devono prima disfarsi di Jeison Murillo, rientrato dal prestito al Celta Vigo, proprio dove si trasferirà l’ormai ex romanista Carles Perez. Lo spagnolo svolgerà domani le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club galiziano.