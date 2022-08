Calciomercato Torino / Il Toro ha presentato un’offerta all’ex Lione. Non si muove nulla sui fronti Schuurs e Faes

Il Torino alle prese con l’emergenza difensiva. Juric preparerà la gara di Monza soltanto con due difensori titolari, cioè Djidji e Rodriguez. Per il resto, il tecnico dovrà fare i conti con assenze di vario tipo. Dalla squalifica di Buongiorno, all’infortunio di Zima e infine la rottura definitiva con Izzo. Segnali eloquenti di un reparto incompleto. Non è ancora arrivato il sostituto di Bremer. La questione sembrava potersi risolvere nelle ore successive all’addio ufficiale con Jason Denayer, per giorni dato a un passo dal Toro. Eppure, il tema difensore è ancora attualità. Il principale candidato a prendere il posto del brasiliano passato alla Juventus è ancora l’ex Lione, attualmente svincolato e ancora alla ricerca di una squadra per una stagione già alle battute iniziali.

Denayer, il Torino offre un triennale

Nelle ultime ore le parti si sono nuovamente avvicinate, con la società granata che punta a chiudere il prima possibile. Il Toro ha presentato la sua offerta: tre anni di contratto a cifre più alte di quelle percepite nell’ultima esperienza francese. C’è però da fare i conti con un competitor, cioè il Valencia di Gattuso che è anch’esso sulle tracce del nazionale belga. Chissà se sarà la volta buona, visto che di motivi urgenti per chiudere ne esistono eccome. Le alternative restano le già innumerevoli volte citate Perr Schuurs, su cui fino a qualche settimana il Toro doveva fare a gara con la Fiorentina e Bologna, e Wout Faes. Per quest’ultimo i granata avevano anche presentato un’offerta al Reims proprietario del cartellino. Al momento però la distanza non sembra essersi colmata.