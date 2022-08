Il giovane difensore francese attraverso i social ha annunciato di aver firmato con il Toro il suo primo contratto da professionista

Il 9 agosto 2022 è un giorno che Ange N’Guessan non dimenticherà mai, infatti è il giorno nel quale il difensore classe 2003 ha firmato con il Toro il suo primo contratto da professionista. A dare l’annuncio è stato proprio il giocatore ex Lens attraverso un post pubblicato su Instagram nel quale N’Guessan ha scritto in francese: ”Orgoglioso e felice di annunciare la firma del mio primo contratto professionale, grazie a tutti coloro che hanno a questo progetto, alla mia famiglia, ai miei agenti. Il più difficile deve ancora venire. Forza Toro”.

Ecco il post: