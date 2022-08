Il d.t. granata Vagnati sta chiudendo la trattativa che porterà Vlasic al Toro, Juric si prepara ad accogliere il trequartista croato

Il calciomercato prosegue a passo spedito, si avvia verso la conclusione e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati è alla ricerca di rinforzi da regalare a Ivan Juric. C’è un giocatore che in queste ore è sempre più vicino a diventare un nuovo rinforzo del Toro, il suo nome è Nikola Vlasic. Il trequartista croato, che da diversi giorni è finito nei radar del club granata, è pronto a trasferirsi dal West Ham al Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore percepirà uno stipendio di 2.5 milioni di euro netti. Dunque, dopo una trattativa che sembrava molto complicata dato che il West Ham preferiva il prestito con obbligo di riscatto, il Toro si appresta a mettere le mani su Vlasic che ha sempre rappresentato una prima scelta. Vagnati aveva individuato proprio in Vlasic il perfetto sostituto di Josip Brekalo. Sicuramente starà sorridendo Juric che è pronto ad accogliere un rinforzo davvero molto importante per il suo reparto offensivo. Molto presto potrebbe anche sbloccarsi la trattativa che porta a Alkesej Miranchuk. Sono attese novità.