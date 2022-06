Da Spalato alla Premier League: il trequartista croato che piace molto a Juric

Cresciuto nelle giovanili delle squadre croate, Nikola Vlasic è un classe 1997 che si è poi trasferito all’Everton da dove è poi passato prima in prestito al CSKA Mosca e poi sempre nella squadra russa a titolo definitivo per 23 milioni di euro. Dopo essersi messo in mostra con la squadra della capitale russa è tornato in Premier al West Ham per ben 30 milioni di euro.

Vlasic, la carriera al West Ham

Il trequartista croato ha trovato poco spazio, in campionato ha giocato appena 19 partite mettendo a segno appena 1 gol, 1 assist in 6 partite in Europa League, 3 partite in FA Cup senza incidere e 3 partite in Carabao Cup con 1 assist. Certo sono numeri deludenti per un giocatore pagato 30 milioni da cui la società si aspettava certamente di più. Proprio per questi numeri deludenti il valore di mercato del numero 11 del West Ham è sceso da 30 milioni a 22 milioni di euro ed è in calo. I granata potrebbero approfittare di questo calo di valore per cercare di prenderlo ad un prezzo abbordabile.