Il Toro ha chiuso per Vlasic, trequartista croato del West Ham che domani è atteso per le visite mediche di rito

Doveva essere la giornata decisiva e così è stato, tanto che domani Nikola Vlasic potrebbe già firmare ed essere a disposizione di Ivan Juric, a pochi giorni dall’esordio del Torino in campionato. Superato il nodo formula (l’ha spuntata il club di Cairo, che ha strappato un prestito con diritto di riscatto per una cifra di 15 milioni) Torino e West Ham si sono accordati, dopo che tra i granata e il giocatore era tutto stabilito. Domani il croato dovrebbe già svolgere le visite mediche per poter così conoscere quanto prima i compagni e allenarsi con loro in vista della sfida col Monza del 13 agosto prossimo. Dopo Radonjic è il secondo rinforzo sulla trequarti: ma non sarà l’ultimo in quel reparto.